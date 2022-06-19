علماء يبتكرون أول ليزر ذري “يعمل إلى الأبد”

2022/06/19 | 18:19 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… استطاع علماء وفيزيائيون ابتكار شعاع من الذرات يحاكي مبدأ الليزر، ويمكنه نظريا الاستمرار إلى الأبد، في اختراق علمي كبير.وأشارت المصادر إلى أن هذا الابتكار في طريقه إلى التطبيق العملي، على الرغم من وجود العديد من العوائق، حيث اعتبرت الخطوة بحد ذاتها تقدم كبير إلى الأمام لما يعرف باسم “الليزر الذري”، وهو عبارة […]

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