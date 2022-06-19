بعد تسجيل 10 إصابات بالكوليرا إعلان حالة الطوارئ في السليمانية شمال العراق

2022/06/19 | 18:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المديرية العامة لصحة محافظة

السليمانية، اليوم الأحد، عن تسجيل 10

حالات إصابة بمرض الكوليرا.

وقال المدير العام لصحة محافظة

السليمانية صباح هورامي خلال مؤتمر

صحافي «ظهرت لدينا 10 حالات اصابة مؤكد

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