الأولمبي السعودي يهزم أوزبكستان ويتوج بكأس آسيا

2022/06/19 | 18:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توج المنتخب السعودي الأولمبي بلقب

بطولة كأس آسيا تحت 23 عاما، بعد فوزه على

مضيفه أوزبكستان بنتيجة (2-0)، اليوم

الأحد على ملعب "ميلي ستاديوم" بالعاصمة

الأوزبكية طشقند.

تقدم المنتخب السعودي بهدف عن طر

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