الكاظمي يتسلم أول مسدس مصنع محليّاً في هيئة التصنيع الحربي

2022/06/19 | 18:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسلم رئيس مجلس الوزراء، القائد العام

للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم

الأحد، أول مسدس مصنع محليّاً من قبل

هيئة التصنيع الحربي بإسم بابل، تم

اهداؤه له من قبل رئيس الهيئة محمد صاحب

الدراجي، وذلك على

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