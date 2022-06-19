روبوت متنقل يمكنه حجز أماكن وقوف وشحن مركبتك الكهربائية

2022/06/19 | 18:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت الشركة الناشئة EV Safe Charge النقاب عن روبوت متحرك، ZiGGY، يمكنه حجز أماكن وقوف لسائقي المركبات الكهربائية ثم شحن تلك السيارات أينما كانت متوقفة.تهدف الشركة إلى مواكبة الطلب المتزايد على إمكانية الوصول في سوق السيارات الكهربائية.

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