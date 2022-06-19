فؤاد حسين في مهمة جديدة ببغداد دون حقيبة الخارجية لطرح أوراقه امام الإطار

2022/06/19 | 18:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- اربيل

يصل وزير الخارجية فؤاد حسين بصفته رئيس وفد الديمقراطي الكردستاني، غدا الاثنين، الى بغداد لبحث تشكيل الحكومة، ويعد وفد الديمقراطي إشارة الى فتح أبواب الحوار مع الإطار التنسيقي عقب انسحاب التيار الصدري من البرلمان.

وقال القيادي في الحزب الديمقراطي مهدي عبد الكريم في حديث لـ (بغداد اليوم) ان "وفد الديمقراطي سيصل برئاسة فؤاد حسين الى بغداد، غدا الاثنين، لإجراء حوارات مع الإطار التنسيقي والكتل السياسية الأخرى.

وأضاف ان "الوفد سيضم عدة شخصيات بارزة بينها القيادي في الحزب بنكين ريكاني إضافة إلى نائب رئيس البرلمان شخوان عبد الله وهو أحد قيادات الديمقراطي ايضا.

واوضح عبد الكريم ان "لقاءات الوفد التي سيجريها مع القيادات ورؤساء الكتل السياسية لغرض انهاء الانسداد السياسي والاسراع بتشكيل الحكومة المقبلة".

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