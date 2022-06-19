"الانخفاض قادم".. موعود وصول كتلة هوائية معتدلة الى العراق - عاجل

2022/06/19 | 18:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

تشير التنبؤات الجوية، اليوم الأحد، إلى انخفاض في درجات الحرارة يومي الثلاثاء والاربعاء.



وقال المتنبئ الجوي صادق عطية في منشور له تابعته (بغداد اليوم) إن "كتلة هوائية معتدلة الحرارة تتقدم مساء الثلاثاء ونهار الأربعاء نحو البلاد، مما يسبب انخفاضاً واضحاً في درجات الحرارة واعتدال الأجواء في وسط وغرب وشمال البلاد لمدة يومين إلى ثلاثة أيام".



وبين أن "الانخفاض يكون أقل في مدن الجنوب، مع موجة غبار سريعة تؤثر في غرب ووسط البلاد نهار الأربعاء".

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