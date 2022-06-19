“بإسم بابل”.. الكاظمي يتسلّم أول مسدس مصنّع محلياً من هيئة التصنيع الحربي

2022/06/19 | 18:33 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

تسلّم رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، أول مسدس مصنّع محلياً.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن “الكاظمي تسلّم، على هامش اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني الذي عقد اليوم، أول مسدس مصنّع محليّاً من هيئة التصنيع الحربي بإسم بابل، تم إهداؤه له من رئيس الهيئة محمد صاحب الدراجي”.

وعبّر الكاظمي عن شكره لرئيس الهيئة، كما ثمّن جهود العاملين فيها، وأكد أن الحكومة ماضية في دعم الصناعة الحربية، وبما يمكّنها من تأمين بعض حاجة القوات الأمنية للسلاح.

ووجّه الكاظمي بضرورة مواكبة الأساليب الحديثة في التصنيع الحربي، والإطلاع على البحوث العلمية المتطورة في هذا المجال.

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