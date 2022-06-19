وزير النفط: إنتاج العراق سيصل إلى 8 ملايين برميل يومياً في عام 2027

2022/06/19 | 18:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- وسام الملاأكد وزير النفط إحسان عبد الجبار إسماعيل، اليوم الأحد، أن إنتاج النفط سيصل إلى 8 ملايين برميل يومياً خلال 2027، فيما أشار إلى المضي بقرارات المحكمة الاتحادية المتعلقة بنفط الإقليم.وقال إسماعيل في تصريح لعدد من وسائل الإعلام من بينها وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "العراق يعمل لزيادة امكانياته لرفع الطاقة النفطية ولدينا مشاريع كبيرة لزيادة الانتاج ونحن ملتزمون بالوصول الى انتاج الذروة وهو 8 ملايين برميل نهاية عام 2027"، مبينا أنه "حاليا لدينا مشاريع قيد الانجاز في كافة الحقول النفطية وخاصة في محافظة البصرة".وأشار إلى أن "الوزارة لديها مشاريع بنى تحتية لمد انابيب سيلان بالبحر والعراق ملتزم بقرارات منظمة اوبك وملتزم بسياسة العمل فيها لأن المنتجين يجب أن يوفروا النفط لكافة المستثمرين".وحول قانون الدعم الطارئ أوضح إسماعيل، أن "قانون الدعم الطارئ لم يلب تكاليف الانتاج ووزارة النفط سجلت احتجاجها لدى مجلس الوزراء حول ذلك".وحول الشركات العاملة في اقليم كردستان أكد وزير النفط: "نحن ننفذ قرار المحكمة الاتحادية وكل الاجراءات القانونية والدستورية الشرعية التي تمكنا من تنفيذ هذا القرار وسنمضي بهذه الخطوة والخطوات الاخرى".وأضاف، "نحن نؤمن بالعراق الفيدرالي وسلطات الاقاليم والمحافظات والادارة المعيارية، لكن الاصل تطبيق قرار المحكمة الاتحادية والاكثر من ذلك هو الوصول الى طرق معيارية في ادارة كامل الثروة النفطية في عموم البلاد". وأوضح أنه "نحن ملتزمون بحصتنا في اوبك ونحقق بحدود 100% من هذا الالتزام"، مبينا أن "سقف التصدير سيكون لعموم العراق لشهر حزيران 3 ملايين و800 ألف يومياً وشهر تموز 3 ملايين و850 ألفا، بما فيها كردستان لأنها جزء من العراق".

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