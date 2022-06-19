2022/06/19 | 18:40 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: EkG8SZB4gN0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الكاظمي يضع حجر الأساس لإنشاء 1000 مدرسة نموذجية. وشاب يتصل على الخط الساخن للداخلية ويطلب يد حبيبته) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الكاظمي يضع حجر الأساس لإنشاء 1000 مدرسة نموذجية. وشاب يتصل على الخط الساخن للداخلية ويطلب يد حبيبته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).