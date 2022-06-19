كردستان تعلن تسجيل اصابات بالكوليرا في اربيل والسليمانية

2022/06/19 | 18:44 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان، الاحد، تسجيل اصابات بالكوليرا في اربيل والسليمانية.وقالت الوزارة، في بيان تلقته /المعلومة/ إن “عددا من حالات الكوليرا تم تأكيدها من مختلف الأعمار في كل من محافظتي السليمانية وأربيل”.وأضافت، “بعد التأكد المختبري، لهذا الغرض، اتخذت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان إجراءات أكثر وأكثر صرامة مع […]

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