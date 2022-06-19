مقتل 4 أشخاص على الأقل بانفجار شمال غربي كابل

2022/06/19 | 18:48 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز / أفادت وسائل إعلام محلية أفغانية بمقتل أربعة أشخاص على الأقل جراء نفجار وقع اليوم الأحد في العاصمة كابل.وبحسب وكالة “aamajnews24” “فقد انفجرت سيارة مفخخة في منطقة خيرخان شمال غربي المدينة”.ولم يصدر أي تعليق من السلطات الرسمية في العاصمة الأفغانية.

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