سفير خليجي جديد يتولى منصبه في دمشق

2022/06/19 | 18:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ الأسد في الاندماج بشكل تدريجي داخل المحيط الإقليمي.وكانت زيارته لدولة الإمارات في مارس أول رحلة من نوعها إلى دولة عربية منذ اندلاع الحرب الأهلية السورية عام 2011.

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