أول تحرك رسمي في الكويت تجاه

2022/06/19 | 18:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت وزارة التجارة والصناعة في الكويت إلى الإبلاغ عن المخالفات المتعلقة بترويج علم وشعارات المثلية الجنسية.

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