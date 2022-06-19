صحة كردستان تتخذ جملة إجراءات لمواجهة الكوليرا

2022/06/19 | 18:56 - المصدر: بغداد اليوم

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أكد المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان آسو حويزي، اليوم الأحد، أن حكومة الإقليم اتخذت سلسلة إجراءات لمنع تفشي مرض الكوليرا.

وقال حويزي في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "السليمانية تشهد زيادة كبيرة في إصابات الإسهال الشديد وأرسلنا فرقا طبية للوقوف مع المستشفيات هناك".

وأضاف: "قررنا منع زيارة السجناء من قبل ذويهم وتشديد الإجراءات وأيضا منع تقديم الخضروات والألبان في المطاعم، وكذلك ضرورة الاهتمام بمياه الشرب، وأيضا تقليل الملامسة والاختلاط وتناول الأطعمة في المطاعم الشعبية لحين تجاوز الأزمة".

وأكد أنه "تم تشكيب لجنة مع صحة السليمانية بهذا الخصوص".

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