المعارضة الكردية تصعد من خطابها وتطالب بغداد بمقاطعة حكومة الإقليم

2022/06/19 | 18:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

طالبت رئيسة كتلة الجيل الجديد النيابية سروة عبد الواحد، الاحد، المجتمع الدولي والحكومة الاتحادية الى مقاطعة حكومة إقليم كردستان في حال عدم اجراء الانتخابات النيابية بموعدها المقرر.

وقالت عبد الواحد في تغريدة على توتير تابعتها (بغداد اليوم) اننا "نطالب الحكومة الاتحادية وجميع المؤسسات الرسمية والمجتمع الدولي بعدم التعامل مع حكومة الإقليم وبرلمانه، بدءاً من 1 تشرين الأول المقبل، لانتفاء شرعيتها في حال عدم إجراء الانتخابات بموعدها المحدد،".

وأضافت ان "هذه الشرعية قادمة من البرلمان، وان وتجاوز المددة الدستورية سيفقدها ثقة المواطن".

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