الاعرجي يؤكد حرص العراق على إنجاح مهمة الناتو التدريبية

2022/06/19 | 18:57 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ استقبل مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، بمكتبه اليوم الأحد، قائد بعثة حلف الناتو في العراق، الفريق جيوفاني اينوتشي.وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي، في بيان تلقته ايرث نيوز، انه “جرى خلال اللقاء، استعراض عمل بعثة حلف الناتو في العراق، إضافة إلى بحث تعزيز التعاون البنّاء بين العراق والبعثة، لاسيما في مجال الاستشارة […]

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