وزير التخطيط: الوقت مناسب لاستئناف العمل في المشاريع المتلكئة والمتوقفة

2022/06/19 | 18:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

بحث وزير التخطيط خالد بتال النجم، الأحد، مع المحافظين كافة، وضع الآليات المناسبة لضمان تنفيذ قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.

وذكرت وزارة التخطيط في بيان، أن "النجم رأس اجتماعا موسعاً، المحافظين كافة، خُصص للبحث في وضع الآليات المناسبة لضمان تنفيذ قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية، الذي صوّت عليه مجلس النواب مؤخراً، وحضره رئيس الهيئة التنسيقية العليا للمحافظات عقيل الخزعلي".

وأضافت، أنه "جرت مناقشة عدد من القضايا والملفات ذات الصلة، بواقع المشاريع المستمرة ضمن برنامج تنمية الاقاليم، والعمل على توفير ظروف افضل للاسراع في تنفيذ وانجاز تلك المشاريع"، متابعة أنه "حضر الاجتماع، وكيلا وزارة التخطيط، ومدير عام الاستثمار الحكومي، ونواب ومعاونو المحافظين، ومديرو دوائر التخطيط التابعة للمحافظات".

وقال النجم، بحسب البيان، إن "الوزارة اتخذت الاجراءات المناسبة لضمان صرف مستحقات المقاولين"، داعيا "المقاولين الذين لديهم مستحقات مالية، الاسراع في انجاز ذرعات العمل الخاصة بالمشاريع لكي يتم صرف مستحقاتهم في اسرع وقت ممكن".

وأشار إلى "أهمية اعادة توزيع الامانات المدورة لدى المحافظات على المشاريع المستمرة لاكمال تلك المشاريع بدلا من الدخول في التزامات مالية جديدة".

وفيما يتعلق بالمشاريع المتلكئة والمتوقفة، أوضح وزير التخطيط، أن "الوقت الان أصبح مناسبا لاستئناف العمل فيها لما تمثله من اهمية خدمية وتنموية"، مضيفاً أن "التخصيصات المالية أصبح بالامكان توفيرها، وايقاف العمل بالقرارات السابقة التي أوقفت المشاريع خلال السنوات الماضية"، مبديا استعداد الوزارة لتقديم كل انواع الدعم الممكنة للمحافظات من اجل ضمان تنفيذ المشاريع بوتيرة أعلى".

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