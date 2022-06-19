بيتكوين تشهد ثالث انهيار تاريخي.. التراجع فاق 70%

2022/06/19 | 19:14 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..قال خبير العملات الرقمية عبدالله مشاط، إن سوق العملات المشفرة تعاني من ضغط كبير بعد قرار الفيدرالي رفع أسعار الفائدة 75 نقطة.وأضاف في مقابلة أن العملات المشفرة بلا شك من الأصول عالية المخاطر ودائما يميل المستثمرون إلى سحب أصول والسيولة منها وقت الأزمات.وأشار إلى أن بيتكوين منذ أزمة كورونا شهدت ارتفاعا […]

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