كتائب حزب الله: بومبيو أكد معلوماتنا بتورط مدير وعناصر من جهاز المخابرات بجريمة المطار

2022/06/19 | 19:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلنت كتائب حزب الله، الاحد، أن تصريحات وزير الخارجية السابق مايك بومبيو أكدت معلوماتها التي تثبت تورط شخصيات بجهاز المخابرات العراقي بجريمة المطار.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً ..وقالت الكتائب، في بيان تلقته /المعلومة/ إن “حقائق الجريمة الكبرى التي ارتكبتها دولة الشر أمريكا بحق قادة النصر -الشهيد […]

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