2022/06/19 | 19:17 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أيرث نيوز / أعلنت كتائب حزب الله، اليوم الأحد، أن وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو أكد معلوماتنا بتورط جهاز المخابرات العراقي بجريمة المطار.

ظهرت المقالة الكتائب تعلق على تصريحات “بومبيو”: أكد معلوماتنا بتورط جهاز المخابرات العراقي بجريمة المطار أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكتائب تعلق على تصريحات “بومبيو”: أكد معلوماتنا بتورط جهاز المخابرات العراقي بجريمة المطار) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكتائب تعلق على تصريحات “بومبيو”: أكد معلوماتنا بتورط جهاز المخابرات العراقي بجريمة المطار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).