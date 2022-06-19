محمد إمام يزيح الستار عن “عمهم” تمهيداً للعرض

2022/06/19 | 19:22 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

أزاح النجم محمد إمام، الستار عن البوستر الرسمي الجماعي لفيلمه الجديد “عمهم” عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك تمهيداً لعرضه في دور السينما بتاريخ 7 تموز/ يوليو 2022.

وظهر في البوستر النجم محمد إمام، وخلفه باقي نجوم العمل كل من: محمد سلام، آيتن عامر، باسم سمرة، رياض الخولي، محمد لطفي، هدى المفتي، سيد رجب، محمد ثروت، أحمد خالد صالح، الشحات مبروك.

وقد طرح إمام، منذ أيام قليلة البوستر الرسمي الفردي له حيث ظهر إمام، في البوستر وفي يديه “سلاسل حديدية” ويقف خلفه مشجعيه وهم في حماس شديد ويصقفون له..

جدير بالذكر أن فيلم “عمهم” من تأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنياوى، وإنتاج أحمد السبكى، ومهندس صوت أحمد سمير.

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