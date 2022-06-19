جمهور جدة يحتفي بـ إليسا وسعد لمجرد ومحمد رمضان يواجه أزمة جديدة.. إليكم الأبرز في أسبوع

2022/06/19 | 19:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد رمضان يواجه أزمة جديدة، “لعبة الحبار” ستصبح واقعاً، خبر محزن لعشاق بي تي إس، جمهور جدة يحتفي بسعد لمجرد، وإليسا، وماجدة الرومي، و“بز” لن يطير في سماء المنطقة..إليكم الأبرز الأسبوع الماضي.

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