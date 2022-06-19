نرجسية وسذاجة وإنتهازية المثقف العراقي (( هاتف الثلج نموذجا )) - غدير رشيد

2022/06/19 | 19:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#غدير_رشيد لا تتمثل مأساة العراق بسياسيه السابقين والحاليين فقط، بل ومع الأسف لعب/ ويلعب من يطلق عليهم مثقفين دورا سلبيا كبيرا في ترسيخ مأساة العراق، عدا قلة منهم ممن إضطر للسفر خارج العراق وإبتعد عن الشأن السياسي فنساه العراقيون فيما ظل الآخرون يهيمنون على الساحة الثقافية .قد تكون هذه ظاهرة ينفرد بها العراق لذلك لم ينتج العراق مثقفا موسوعيا يقدم تحليلا علميا منطقيا لتاريخ العراق وأهم أحداثه التاريخية و ......





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