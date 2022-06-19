يكفي لإطعام الفقراء.. كم طنا يهدر العراق من الطعام سنويا؟ (فيديو)

2022/06/19 | 19:27 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يكفي لإطعام الفقراء..كم طنا يهدر العراق من الطعام سنويا؟

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كم طنا يهدر العراق من الطعام سنويا؟ (فيديو) أولاً على ايرث نيوز.

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