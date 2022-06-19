2022/06/19 | 19:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة الكهرباء : تجهيز العاصمة بالطاقة الكهربائية جيد ومستمر بالزيادة ، ولا صحة للاشاعات المتداولة حول تقليل ساعاته.بغداد- إعلام وزارة الكهرباء الأحد ١٩ حزيران ٢٠٢٢ تستنفر وزارة الكهرباء جهود ملاكاتها لرفع قدرتها الانتاجية وزيادة ساعات تجهيز المواطنين بالطاقة الكهربائية ، وتتخذ كافة تدابيرها العاجلة لمعالجة اي خلل طاريء يصيب مفاصل المنظومة الوطنية خلال اوقات […]

ظهرت المقالة بيان من وزارة الكهرباء حول أنباء تقليص ساعات التجهيز أولاً على ايرث نيوز.

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