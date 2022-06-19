2022/06/19 | 19:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الكهرباء تنفي أنباء تقليل ساعات التجهيز في العاصمة » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 19:37

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