مدرب وطني الصالات يقر بصعوبة مواجهة مصر

2022/06/19 | 19:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أقر المديرُ الفنيّ لمنتخبنا الوطنيّ لكرةِ الصالات، ناظم الشريعة، بصعوبة مواجهة المنتخب المصري في كأس العرب.وقالَ الشريعة، في المؤتمرِ الصحفي الذي عقدَ اليوم الأحد قبل خوضِ مباراةِ منتخبنا ونظيره المصري إن “منتخبنا جاهزٌ لهذه البطولةِ على الرغم من أن القرعة أوقعتنها في مجموعةٍ صعبةٍ تضمُ منتخبي مصر والجزائر اللذين يعدّان من أفضل […]

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