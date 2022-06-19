بعد مكالمة الشكر.. وزير خارجية إسرائيل إلى تركيا

2022/06/19 | 19:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان، الأحد، إن وزير الخارجية يائير لبيد سيزور تركيا، الخميس المقبل، حيث يلتقي مع نظيره التركي.

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