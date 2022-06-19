المالية تصدر إعماما إلى الوزارات لتثبيت موظفي العقود (وثائق)

2022/06/19 | 20:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أصدرت وزارة المالية، اليوم الأحد، إعماما إلى الوزارات لتثبيت موظفي العقود.وجاء في كتاب صادر عن الوزارة، حصلت إيرث نيوز على نسخة منه، “مخاطبة الوزارات كافة، لتزويدها بـدول تفصيلي باستحداث الدرجات الوظيفية لغرض تثبيت العقود من لديهم سنتين خدمة أو أكثر”.

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