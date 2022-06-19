هجوم سيبراني يطال موقع جهاز المخابرات العراقي (صورة)

2022/06/19 | 20:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أدى هجوم سيبراني طال موقع جهاز المخابرات العراقي إلى خروجه عن الخدمة

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