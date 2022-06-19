2022/06/19 | 20:08 - المصدر: بغداد اليوم

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رئيس أركان الجيش يترأس وفداً أمنياً كبيراً الى أقليم كردستان

زار السيد رئيس أركان الجيش، الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله، ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري، يوم الخميس الموافق 19 حزيران 2022، أقليم كردستان يرافقهما معاون رئيس أركان الجيش للعمليات، وقائدا القوات (البرية - الجوية)، وقائد قوات حرس الحدود وقائد قوات الشرطة الاتحادية، ومدير الاستخبارات العسكرية، ومجموعة من ضباط وزارة الدفاع والداخلية، وكان في استقبالهم وزير الداخلية لأقليم كردستان.وأجرى السيد رئيس أركان الجيش والوفد المرافق له، عدداً من اللقاءات مع رئيس الحزب الديمقراطي السيد مسعود البارزاني، ورئيس الأقليم السيد نيجرفان البارزاني، ورئيس الوزراء السيد مسرور البارزاني، ووزير داخلية الأقليم، وتم بحث القنوات المشتركة والتنسيق بين الأقليم والمركز، فيما يخص عمل الوزارات والمؤسسات الأمنية ومجابهة التحديات وتطوير العمل الأمني المشترك بين القطعات الأمنية الاتحادية وقطعات حرس الأقليم على مختلف الأصعدة.بعدها، قدّم السيد رئيس أركان الجيش والوفد المرافق له التهنئة والتبريكات، لرئيس هيئة أركان وزارة البيشمركة الفريق الركن عيسى عوزير، وللأمين العام للوزارة السيد بختيار بمناسبة استلامهما المناصب الجديدة.

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