2022/06/19 | 20:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بابل

افاد مصدر امني، اليوم الاحد، بنشوب حريق كبير وسط مدينة الحلة.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "حريقا كبيرا اندلع في منطقة كريطعة وسط مدينة الحلة بمحافظة بابل".

وأضاف ان "فرق الإطفاء توجهت الى مكان الحريق لإخماده".

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