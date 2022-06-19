2022/06/19 | 20:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الإعلام الأمني تحذر من حملة تشويه ممنهجة تستهدف الأجهزة الأمنية والعسكرية العراقية » وكالة الأنباء العراقية

أمن

اليوم, 20:07

واع/

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