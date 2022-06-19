مكمل غذائي يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالزهايمر 49%

2022/06/19 | 20:14 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..كشفت دراسة حديثة عن نوع من المكملات الغذائية يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر بنسبة 49%.وفقا لمركز السيطرة على الأمراض، هناك نحو 5.8 مليون شخص مصاب بمرض الزهايمر في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها.وبينما لا يزال الأطباء يحاولون فهم مرض الزهايمر تماما واكتشاف العلاجات المحتملة للمرض، أظهرت الأبحاث أن الحصول […]

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