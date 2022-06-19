بيان ’غاضب’ من الخلية: الأجهزة الأمنية والعسكرية تواجه حملة تشويه ممنهجة

2022/06/19 | 20:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان ترفض خلية الإعلام الأمني الشائعات المغرضة، وحملة التشويه الممنهجة التي تستهدف الأجهزة الأمنية والعسكرية العراقية مؤخراً، وهي امتداد لحملات سابقة لطالما اعيد انتاجها في محاولة لخلط الاوراق بالاعتماد على معلومات مضللة ومجهولة المصدر.إن خلية الإعلام الأمني، تعدّ هذه الحملات وغيرها، جزءاً لا يتجزأ من المساعي للنيل من الدولة ومؤسساتها الأمنية، وذلك بغرض التأثير […]

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