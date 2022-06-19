السباحة تقر

2022/06/19 | 20:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هذا التجديد في قوانين الاتحاد الدولي للسباحة لن يسمح للعديد من الرياضيين المتحولين جنسياً بالمشاركة في المسابقات النسائية لفئة النخبة.

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