سيارة تقتحم ملعب غولف خلال مطاردة بوليسية

2022/06/19 | 20:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقتحمت سيارة ضخمة ملعب غولف في ولاية تكساس بالولايات المتحدة، قبل أن تحدث مطاردة بين الشرطة وسائق السيارة، وسط دهشة لاعبي الغولف.

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