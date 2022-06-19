بنسبة تفوق الـ90 بالمئة.. كلاسيكو النوارس والصقور من دون جمهور

2022/06/19 | 20:27 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يدرس الاتحاد العراقي بكرة القدم، فرض عقوبات على ناديي الزوراء والقوة الجوية بسبب أحداث كلاسيكو كأس العراق.وكانت جماهير القوة الجوية، قامت بتكسير مقاعد ملعب الشعب الدولي في كلاسيكو الاثنين الماضي في المقابل رددت جماهير الزوراء هتافات سياسية.وقال مصدر في اتحاد الكرة لـ”ايرث نيوز” إن “الاتحاد العراقي لكرة القدم، بصدد معاقبة ناديي […]

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كلاسيكو النوارس والصقور من دون جمهور أولاً على ايرث نيوز.

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