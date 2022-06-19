فرنسا تحطم الارقام القياسية للحرارة في أوروبا

2022/06/19 | 20:27 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..حطمت موجة الحرارة الشديدة التي انتشرت في جميع أنحاء أوروبا الأسبوع الماضي، جميع الأرقام القياسية يوم السبت في فرنسا، وأصبحت أول موجة حرارة مسجلة في البلاد.ارتفع المؤشر الحراري الفرنسي، وهو متوسط درجات الحرارة اليومية في جميع أنحاء البلاد، إلى 27.4 درجة مئوية (81.3 درجة فهرنهايت) يوم السبت، وهو أعلى مستوى على الإطلاق […]

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