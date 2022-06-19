الاستعداد، شرط واجب للنصر! - عادل احمد

2022/06/19 | 20:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عادل_احمد عادل أحمد تتفاقم الأوضاع السياسية والاقتصادية في العراق يوم بعد يوم، وتتناحر الأحزاب والكتل السياسية للطبقة البورجوازية فيما بينها في اشد الصراعات، وبعد عدة أشهر من الانتخابات، ليس هناك اي افق لتشكيل الحكومة، سواءً أكانت أغلبية ام التوافقية! ويزداد الفقر والبطالة والجوع مع الارتفاع في درجات الحرارة في فصل الصيف.



أي ان الطبقة السياسية البرجوازية تدير الازمة الخانقة، وليس لديها جواب لحل الم ......





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