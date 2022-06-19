الكهرباء: تجهيز بغداد بالطاقة وصل إلى 16 ساعة يومياً

2022/06/19 | 20:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

نفت وزارة الكهرباء، اليوم الأحد، أنباء تقليل ساعات التجهيز في العاصمة بغداد.

وقال المكتب الإعلامي للوزارة في بيان، إن "وزارة الكهرباء تستنفر جهود ملاكاتها لرفع قدرتها الانتاجية وزيادة ساعات تجهيز المواطنين بالطاقة الكهربائية، وتتخذ كافة تدابيرها العاجلة لمعالجة اي خلل طارئ يصيب مفاصل المنظومة الوطنية خلال اوقات الذروة بسبب الارتفاع الحاد في درجات الحرارة".

وأضاف، "نفند ما نقلته بعض وسائل الاعلام وإحدى القنوات المحلية عن سوء تجهيز العاصمة بغداد بالطاقة الكهربائية ليوم امس السبت، حيث وصل التجهيز الى (16) ساعة تقريباً في اغلب مناطقها، مع الاخذ بنظر الاعتبار وجود بعض الاعطال الطارئة التي تمت صيانتها بشكل فوري وبمتابعة مباشرة من قبل مقر الوزارة والادارة العامة لتوزيع كهرباء بغداد".

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