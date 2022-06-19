مستشار بايدن: زيارة الرئيس للسعودية هي من اجل المصالح الاقتصادية

2022/06/19 | 20:37 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … اكد رئيس المجلس الاقتصادي الوطني ومستشار بايدن ، الاحد، برايان ديزي ، إنه من المنطقي أن يسافر الرئيس إلى السعودية على الرغم من سجل حقوق الإنسان في تلك الدولة الذي تعرض لانتقادات كثيرة.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً ..ونقلت صحيفة بولتيكو في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ […]

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