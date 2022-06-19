2022/06/19 | 20:49 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحكومة العراقية تعلن عودة مرض الكوليرا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2022/06/19 | 20:49.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكومة العراقية تعلن عودة مرض الكوليرا) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكومة العراقية تعلن عودة مرض الكوليرا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).