حملة تشويه ممنهجة تستهدف الأجهزة الأمنية.. والإعلام الأمني يحذر

2022/06/19 | 20:50 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

حذرت خلية الإعلام الأمني ، اليوم الأحد، من حملة تشويه ممنهجة تستهدف الأجهزة الأمنية والعسكرية العراقية.

ورفضت الخلية في بيان تلقته وكالة خبر برس (واخ)،“الشائعات المغرضة، وحملة التشويه الممنهجة التي تستهدف الأجهزة الأمنية والعسكرية العراقية مؤخراً”، مشيرة إلى أنها “امتداد لحملات سابقة لطالما أعيد إنتاجها في محاولة لخلط الأوراق بالاعتماد على معلومات مضللة ومجهولة المصدر”.

وأضاف البيان، أن “خلية الإعلام الأمني، تعدّ هذه الحملات وغيرها، جزءاً لا يتجزأ من المساعي للنيل من الدولة ومؤسساتها الأمنية، بغرض التأثير على الإنجازات الكبيرة التي تحققها هذه الأجهزة في مكافحة التنظيمات الإرهابية والجريمة المنظمة”.

ودعا البيان “وسائل الإعلام الوطنية، إلى عدم تداول معلومات تخص القوى الأمنية، استناداً الى تقارير خارجية مضلّلة تفتقر الى المصداقية، أو حملات الكترونية ممنهجة تستهدف أمن المواطنين، وذلك حفاظاً على استقرار البلد وأمنه”.

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