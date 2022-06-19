2022/06/19 | 20:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنويه هام للمواطنين في البصرة حصراً ستقوم ملاكات الشركة العامة لنقل الطاقة في المنطقة الجنوبية واعتباراً من اليوم الأحد الموافق ١٩ / ٦ / ٢٠٢٢ بأطفاء خط (رميلة – الناصرية الحرارية ٤٠٠ ك.ف) ولمدة يومين لغرض إكمال خط ( رميلة – ذي قار ٤٠٠ك.ف ) الجديد وهو من المشاريع المهمة الذي سيسهم في تحسين […]

ظهرت المقالة الكهرباء..



انطفاء في بعض خطوط نقل الطاقة الجنوبية بدءاً من اليوم أولاً على ايرث نيوز.

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