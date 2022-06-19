حرب قد تستغرق سنوات.. توقعات الغرب لمستقبل الصراع في أوكرانيا

2022/06/19 | 20:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتصاعد التوقعات في الغرب، بشأن حرب طويلة الأمد تستمر لسنوات في أوكرانيا، ما يتطلب دعما عسكريا متواصلا، حيث تحشد روسيا قوات الاحتياط في محاولة لكسر شوكة المقاومة في الشرق وإحكام السيطرة على مدينة سيفيرودونيتسك.

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