2022/06/19 | 20:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تُوّج منتخب السعودية بلقب كأس آسيا تحت 23 عامًا، الأحد، بعد فوزه على منتخب أوزبكستان بهدفين دون رد، في المباراة النهائية الّتي جمعت الفريقين في العاصمة طشقند.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بأرقام قياسية.. منتخب السعودية يتوج بلقب كأس آسيا تحت 23 عامًا) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بأرقام قياسية.. منتخب السعودية يتوج بلقب كأس آسيا تحت 23 عامًا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).