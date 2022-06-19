عشائر ذي قار تطالب بمحاسبة المتورطين بجريمة المطار

2022/06/19 | 20:56 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ذي قار … طالب شيوخ عشائر في ذي قار، الأحد، بمحاسبة جميع المتورطين بجريمة المطار التي راح ضحيتها نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشهيد أبو مهدي المهندس وضيف العراق قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني، الجنرال الشهيد قاسم سليماني ورفاقهما.وقال احد شيوخ المحافظة مروان الدرعان في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن “تصريحات وزير الخارجية […]

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