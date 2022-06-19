النصر: القوى السياسية لن تذهب الى حل البرلمان

2022/06/19 | 21:04 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..استبعد عضو ائتلاف النصر عقيل الرديني، الاحد، ذهاب القوى السياسية الى حل البرلمان وإعادة الانتخابات من جديد، فيما اكد ان عملية تشكيل الحكومة باتت قريبة.وقال الرديني في حديث لوكالة /المعلومة/، إن “القوى السياسية لن تذهب لحل البرلمان كون الجمهور سيذهب لإنتخاب نفس القوى السياسية ولربما سيستمر حالة الانسداد السياسي” مبينا ان “الإطار […]

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